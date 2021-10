Il Coordinamento di Libera della Piana di Gioia Tauro aderisce all’iniziativa di sabato 30 ottobre indetta da sindaci della Città degli Ulivi, a difesa del diritto alla salute e alla cura.

Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali del cittadino, sancito dalla Costituzione del nostro Paese ed è inconcepibile che in questa Regione ed in questo territorio della Piana la sanità continui ad essere la prima ammalata cronica, fino al punto che non sono garantiti neanche i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Libera, cosciente che questa triste situazione è anche frutto di un intreccio tra sanità pubblica e criminalità organizzata continuerà la sua battaglia per la legalità e la tutela dei diritti, per disarticolare e sconfiggere la ndrangheta, che continua a d immaginare il sistema sanitario come un grande business di cui deve sempre più accaparrarsi il controllo.

Nell’unirsi alla lotta per il diritto alla salute, il Coordinamento di Libera della Piana di Gioia Tauro intende altresì chiedere la tutela degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, quale il diritto al lavoro e all’istruzione e ribellarsi quindi anche a tutte quelle situazioni di emarginazione del nostro territorio, che offendono e calpestano continuamente la dignità di ogni uomo.