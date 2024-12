Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza pubblicata questa mattina non accoglie l’Istanza cautelare d’urgenza avanzata da Federcaccia Calabria e Nazionale per l’annullamento della sentenza del Tar Calabria dello scorso 4 novembre che con eccesso di potere aveva fissato la chiusura dei turdidi al 9 gennaio anticipando la data di chiusura stabilita in origine dal Calendario venatorio al 30 gennaio.

Tuttavia, la questione rimane aperta poiché il prossimo 19 dicembre si terrà ulteriore udienza d’Appello avanzata dalla Regione Calabria, già intervenuta nel giudizio di ieri a sostegno delle motivazioni esposte da Federcaccia e a difesa della chiusura al 30 gennaio.

Federcaccia Calabria con l’ausilio degli esperti giuridici e tecnici dell’Ufficio Studi e Ricerche Nazionale seguirà con attenzione gli sviluppi a tutela dei diritti della caccia e dei cacciatori, e ne darà pronta informazione.