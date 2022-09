Oggi, a nome del Consiglio Regionale, ho reso omaggio alla Sacra Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione, Protettrice della Città di Reggio Calabria.

Un momento solenne che ritorna dopo i dolorosi anni pesantemente caratterizzati dal Covid.

Un’intera Città si è riunita in preghiera attorno alla Vergine, invocando la Sua benedizione e per chiedere conforto e carità.

Migliaia di Fedeli, insieme all’intero Capitolo della Curia Arcivescovile Metropolitana, tornati ad accompagnare la Madre di Cristo dalla Basilica dell’Eremo sino alla Cattedrale.

In momenti così complicati per le complessità e le preoccupazioni di ordine politico e sociale che stiamo attraversando e che destano profonde preoccupazioni in ognuno di noi, rivolgiamo a Maria le nostre Preghiere e le nostre speranze per un avvenire di Pace, Serenità, di sicurezza e di certezze per i nostri giovani.

Mai come oggi la nostra Calabria necessità di azioni animate da spirito unitario che possano accrescere lo sviluppo della nostra terra da un punto di vista economico e sociale.

Continueremo, quindi, a percorrere la strada tracciata che ci vede costantemente impegnati, sotto lo sguardo Materno della Madonna della Consolazione, a perseguire l’interesse dei Calabresi.