Nuovo impegno Istituzionale per il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani, già Presidente della V Commissione Riforme.

Infatti, oggi è stato eletto all’unanimità Consigliere Segretario della Prima Commissione “Affari Istituzionali, Affari Generali e Normativa Elettorale” del Consiglio Regionale della Calabria.

“È per me un onore essere stato eletto all’unanimità Segretario della I Commissione “Affari Istituzionali, Affari Generali e Normativa Elettorale” di cui da oggi faccio parte. Ringrazio la Presidente Luciana De Francesco e tutti i Colleghi Consiglieri membri della Commissione per la fiducia accordatami.

Sono convinto che continueremo a lavorare in sinergia nell’interesse della Calabria e dei Calabresi.”