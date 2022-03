Ho avuto il piacere di partecipare alla convention del progetto V.I.A.T.I.C.U.M. (Volunteers In Action To Improve Competences Union and Mood – Volontari in azione per migliorare l’unione delle competenze e dell’agire) a Torre di Ruggiero. L’evento di livello internazionale, organizzato dall’Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero e dall’associazione Edelweiss, si è tenuto per il secondo anno consecutivo nel borgo in provincia di Catanzaro.

Il progetto V.I.A.T.I.C.U.M, naturale continuazione del progetto europeo ”Synergising European Volunteer Rescue Teams – A Rescue Operations Manual” del 2015, parte nell’anno 2019 quando l’Associazione Edelweiss ottiene fondi europei nell’ambito del flusso di finanziamenti Erasmus + Key Action 2, in particolare per i partenariati strategici per l’istruzione degli adulti. Al progetto, che si basa su esercitazioni e formazione in ambito di Protezione Civile, partecipano oltre 200 volontari da 9 Nazioni: ITALIA, MALTA, PORTOGALLO, GRECIA, REGNO UNITO, UNGHERIA, FRANCIA, SPAGNA, SERBIA.

E’ stata una giornata molto interessante, ho avuto la possibilità di incontrare tantissima gente ricca di entusiasmo, coraggio e generosità. Gli ultimi, durissimi anni segnati dalla pandemia, dalle migrazioni e ora anche dalla guerra ci hanno dimostrato, qualora ce ne fosse il bisogno, l’importanza delle associazioni di volontariato. E’ stato bellissimo ed emozionante venire a contatto con una Calabria che lavora con professionalità e competenza, senza stancarsi mai.