Il Consigliere Lizzi: “Il comune di Gerace si attivi contro la chiusura dello sportello Atm”

Da giorni l’Ufficio postale di Gerace risulta essere chiuso per i lavori legati al progetto POLIS di Poste Italiane. Questo progetto, che prevede l’implementazione dei servizi postali per i cittadini geracesi, ha fin da subito incontrato il favore dell’amministrazione comunale di Gerace, infatti il consigliere comunale Rudi Lizzi, allora Vicesindaco del Comune di Gerace, è stato presente all’incontro tenutosi a Roma il 30 gennaio 2023 con Poste Italiane.

Alla luce proprio di quell’incontro, il consigliere Rudi Lizzi, facendosi portavoce dei cittadini, sottolinea “il disagio, non tanto per la chiusura dell’ufficio postale che resterà tale per altri 20 giorni, ma per la chiusura dell’unico sportello ATM presente sul territorio, chiusura che crea difficoltà ai cittadini, ai commercianti ma anche a tutti i turisti che visitano il borgo di Gerace”.

“Questa chiusura – afferma Lizzi- stupisce in quanto lo sportello ATM avrebbe potuto continuare la sua funzionalità senza problemi, ma purtroppo non è stata fatta alcuna richiesta dall’amministrazione comunale”.

Il consigliere Lizzi chiede quindi agli amministratori del Comune di Gerace di attivarsi in modo da risolvere questa problematica quanto prima.