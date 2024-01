Il consigliere di maggioranza Enzo Filippone si scaglia contro la sua stessa amministrazione!



DI CLEMENTE CORVO

Le dimissioni del consigliere di maggioranza Vincenzo Ramondino (la Gioia Infinita), hanno provocato durissime reazioni da parte del capogruppo Enzo Filippone, scagliatosi duramente contro la sua stessa Amministrazione.

Lo stesso si é così espresso :

“Ringrazio il Consigliere Comunale Vincenzo Ramondino per avermi accompagnato in questa avventura amministrativa e per avermi appoggiato politicamente.

Ramondino è una persona straordinaria sia a livello personale che amministrativo, lo ringrazio per il lavoro svolto presso il cimitero con la delega fuori giunta ma soprattutto per avermi dato l’appoggio sull’indirizzo politico con la possibilità di far mettere in previsione di bilancio l’acquisto di un pulmino per le persone con disabilità.

Grazie al suo appoggio e a quello, della consigliera Marianna Gallí , nei prossimi giorni Gioia Tauro avrà quel pulmino mancante e che darà aiuto a tantissime persone. A pochi mesi dalla fine del mio mandato ringrazio la Presidente del Consiglio Francesca Altomonte persona che è stata sempre comprensiva con me.

I miei ringraziamenti purtroppo si limitano a queste poche persone, in quanto non ho più nessuno da ringraziare, perché in questi anni non ho avuto appoggio da nessuno, sono stato deriso, offeso e soprattutto mai preso in considerazione come Consigliere Comunale da questa Amministrazione.

Sono una persona onesta, ho lavorato sempre con legalità e trasparenza ma non ho avuto mai l’opportunità di fare ciò che avrei voluto fare, mi scuso con le associazioni sportive Allan Basket, Gioiese e Saint’Michel, perché avevo fatto richiesta di riconoscimenti per i campionati vinti.

Mi scuso con Romina Pioli ed Enza Petrilli perché anche per loro avevo fatto richiesta per riconoscimenti, ma chi di competenza non ha avuto nemmeno l’educazione di rispondere alle mie pec.

Sono stato trattato come una persona che porta voti e il mio unico errore è quello di aver trattato il Sindaco Aldo Alessio come un padre mentre lui mi ha sempre trattato da fesso”.

Riconosciamo effettivamente il grande lavoro, il grande impegno svolto in questi anni dal consigliere di maggioranza Enzo Filippone, la sua incisività la sua determinazione, la sua tenacia ed apprendiamo anche il suo grande rammarico, il suo disprezzo nei confronti della sua stessa amministrazione, pertanto ci viene d’obbligo porgere una domanda :

” Vista la situazione che si è venuta a creare, chiediamo al Consigliere Enzo Filippone Come mai continui a rimanere in questa amministrazione”?

Lo stesso si é così espresso :

” Perché le persone mi hanno votato per la persona che sono ed io continuerò ad amministrare con i miei pensieri, anche se si dissociano da quelli della mia amministrazione.

Il mio modo di amministrare è diverso, giusto sbagliato lo dirà il tempo, Sono sempre stato convinto di avere amministrato in modo giusto con onestà, trasparenza e legalità.

Lo dimostra il fatto che nel momento in cui sta per finire questa mia legislatura quattro candidati a sindaco Mi hanno contattato per coinvolgermi nel loro progetto politico amministrativo Alle prossime elezioni comunali, dandomi ragione sul mio operato svolto in questi anni”!