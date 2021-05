“La riscoperta del civismo e dell’impegno di prossimità può essere una chiave di lettura importante in questo momento ed è confortante registrare il desiderio di tanti cittadini di voler contribuire a migliorare la nostra città”. È quanto afferma il consigliere comunale Massimiliano Merenda, delegato ad Arredo Urbano, Decoro Urbano, Progetto Adotta il verde che aggiunge: “Stiamo portando avanti un lavoro di conoscenza del territorio insieme ai settori di riferimento e ai cittadini, proprio per favorire percorsi rigenerativi che attraverso piccole azioni possono incidere positivamente sulla qualità della vita. Il nostro è un territorio ampio, caratterizzato da tante diversità ed estremamente complesso. Cento piazze, settanta scuole, undicimila alberi, dunque la cura del decoro urbano e del verde è un’attività che richiede attenzione e impegno. In questa direzione, nell’ambito dello sportello Ambiente, stiamo pianificando una serie di iniziative che di qui a breve presenteremo e che si affiancano a quelle virtuose già in corso in città. Penso, solo per citarne una, al grande lavoro dei ragazzi di Plastic Free con i quali peraltro stiamo collaborando”.

Il Covid ha generato nuova visione della quotidianità “quasi un risveglio delle coscienze, evidenzia Merenda – e una maggiore attenzione ai quartieri, alle forme di cittadinanza attiva che stanno interessando diverse zone della città magari degradate, attraverso interventi di pulizia e ripristino del decoro. La partecipazione è la migliore arma contro la rassegnazione e andare in via Giudecca e rivedere la storica scalinata rinascere è stato un momento davvero emozionante che peraltro sta coinvolgendo anche cittadini di altre zone. L’impegno civico, naturalmente, deve essere accompagnato e sostenuto dall’intervento dell’amministrazione che deve valorizzare e consolidare queste iniziative”.

Una precisa identità visiva attraverso un nuovo logo verrà assegnata al progetto “Adotta il verde”, spiega ancora il consigliere comunale. “Si tratta di un intervento a cui tengo particolarmente e che coinvolge in modo spontaneo e gratuito i cittadini che potranno far proprio uno spazio, un’aiuola o un angolo di verde, contribuendo a sostenerlo e curarlo. Un progetto che naturalmente non ha la pretesa di risolvere il problema del verde pubblico ma di promuovere la cultura del bene comune”.

Piena sinergia, inoltre, con i settori Sport e Cultura “grazie al supporto delle assessore Palmenta e Scopelliti – evidenzia Merenda – con le quali stiamo sviluppando un percorso condiviso sul fronte della rigenerazione urbana che punta al monitoraggio delle singole peculiarità di ogni quartiere. L’obiettivo è sviluppare interventi che avranno quali elementi caratterizzanti il rilancio dell’attività sportiva all’aperto, forme di socializzazione che questo tempo ci ha sottratto e azioni di tipo culturale nel quadro del progetto “cross booking” che avvierà percorsi di condivisione di mini biblioteche diffuse sul territorio cittadino”.