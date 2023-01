In occasione della cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive 2022 ,il Coni Regionale ha premiato anche gli atleti che hanno rappresentato la Calabria al Trofeo CONI 2022, tenutosi a Chianciano nel settembre scorso. Gabriele Verduci della 1BI dell’ITT Panella-Vallauri , è stato premiato quale componente della squadra di Tiro a Segno. Gabriele, atleta di punta del TSN di Reggio Calabria, ha gareggiato con la Pistola a 10 metri, specialità con cui ha partecipato anche ai Campionati Italiani di Categoria, raggiungendo ottimi risultati.

L’atleta reggino è iscritto al primo anno del Corso informatici dell’istituto industriale reggino, e si dedica al tiro a segno da quando ha 10 anni. A scuola è un ragazzo diligente e studioso che riesce a conciliare bene la sua attività sportiva con l’impegno scolastico.

Ha partecipato già diverse volte ai campionati italiani, è campione regionale, e ci si augura, possa aggiungere traguardi ancora più importanti. Lo sport infatti, abitua i ragazzi a lavorare per obiettivi e ad impegnarsi nell’allenamento, perché i risultati si devono costruire con costanza e dedizione.

Il tiro a segno in particolare, essendo uno sport che non prevede alcun contatto fisico tra gli atleti , e’ caratterizzato da una ferrea disciplina nel suo esercizio, abitua gli atleti al fair-play, all’autocontrollo emotivo ed utilizza anche tecniche di mental-training per il raggiungimento degli obiettivi. Tutte pratiche che si riflettono anche sul comportamento degli atleti , anche al di fuori dei campi di tiro.

Prof.ssa Raffaella Imbrìaco