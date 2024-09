L’ultima pubblicazione dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “Il Concetto di Felicità nella Storia della Filosofia” e fa parte della collana di filosofia “I Grandi Temi della Filosofia” edita per i tipi di Edizioni Filosofiche Letterarie.

La felicità, nella sua essenza più pura, è un concetto che ha accompagnato la riflessione filosofica sin dalle sue origini. Il suo carattere sfuggente e complesso ha stimolato innumerevoli indagini da parte di filosofi di ogni epoca, ciascuno intento a comprendere quale sia il vero senso della felicità e come possa essere raggiunta, se mai raggiungibile. In questo volume, Giovanni Cardona ci guida attraverso un viaggio affascinante e approfondito che esplora il concetto di felicità nella storia della filosofia, esaminando le principali teorie che hanno modellato il nostro pensiero su questa condizione fondamentale dell’esperienza umana.

In questo contesto, il libro di Giovanni Cardona non è solo una ricognizione storica delle teorie sulla felicità, ma anche una guida per comprendere come il pensiero filosofico possa ancora oggi offrire strumenti per affrontare la complessità della ricerca della felicità. Sia che si tratti della saggezza antica dei greci o della visione disincantata degli esistenzialisti, il messaggio che emerge è chiaro: la felicità è un ideale difficile, ma non impossibile. È una tensione continua verso un equilibrio tra l’essere e il dover essere, tra la realtà e l’aspirazione, tra la finitezza dell’esistenza umana e l’infinito desiderio di compiutezza che anima l’uomo.

Questo volume reperibile sul sito Amazon è un invito a riflettere su cosa significhi davvero essere felici e su come, nella storia del pensiero, la felicità sia stata interpretata e vissuta. Giovanni Cardona ci offre uno strumento prezioso per continuare a porci quella che rimane una delle domande più profonde e affascinanti della filosofia: che cos’è la felicità e come possiamo realizzarla nella nostra vita?

Questa collana di filosofia, dedicata ai “Grandi Temi della Vita”, nasce dall’esigenza di avvicinare il pensiero filosofico a chi, in un’epoca complessa e frammentata come la nostra, sente il bisogno di una guida per riflettere sul mondo e sul proprio posto in esso. Ogni volume della collana esplora uno di questi temi fondamentali, attraverso la voce dei grandi filosofi della storia, da Platone a Nietzsche, da Kant a Simone de Beauvoir, ma anche attraverso le riflessioni più recenti di pensatori contemporanei.