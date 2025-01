Il Comune di San Ferdinando ha presentato la domanda di partecipazione al bando “Bici in Comune”, promosso da Sport e Salute, con il progetto dal titolo evocativo “Bicicletta, senza fretta!”. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile, valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico del Comune e stimolare l’uso della bicicletta come mezzo prevalente per la mobilità urbana.

L’obiettivo principale del progetto è quello di affiancare alle infrastrutture già esistenti ulteriori attività di incentivazione all’uso della bicicletta per mezzo di un piano di comunicazione, di sessioni informative e di potenziamento dell’infrastruttura urbana dedicata alla mobilità ciclistica. A tutto questo saranno affiancati eventi collettivi per coinvolgere la comunità in momenti di socializzazione e svago all’insegna dell’andare in bici.

L’iniziativa, sviluppata in partenariato con l’Istituto Comprensivo Marvasi-Vizzone e il WWF Vibo-Vallata dello Stilaro che gestisce anche la Riserva Regionale alla foce del Mesima, si pone l’ambizioso traguardo di incentivare l’utilizzo della bicicletta come strumento chiave per una mobilità più ecologica e sostenibile. Promuovere l’uso della bici contribuirà a ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e salutare, con l’intento di rendere la bicicletta una scelta sempre più diffusa per gli spostamenti quotidiani in alternativa ai veicoli a motore.

Parallelamente, il progetto mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso un’esperienza che fonda sport, natura e cultura. La bicicletta diventa così non solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento per scoprire il territorio con le sue bellezze paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche e i siti di interesse storico e naturalistico. Questo approccio integrato vuole favorire il turismo lento e consapevole, permettendo di vivere il territorio in modo autentico durante tutto l’anno.

La promozione del cicloturismo e della mobilità sostenibile si tradurrà anche in benefici economici: l’incremento dei flussi turistici potrà incentivare attività locali come ristoranti, agriturismi, botteghe artigiane e strutture ricettive, contribuendo a generare un indotto economico diffuso e duraturo. Il progetto, dunque, si configura come un volano per il recupero della vocazione turistica di San Ferdinando e per renderla sempre più una destinazione attrattiva.

“La partecipazione a questo bando testimonia l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel ridurre l’impatto ambientale”, ha dichiarato il Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano. “Ringrazio vivamente la Dirigente Scolastica del Marvasi-Vizzone, la professoressa Daniela Quattrone, per l’immediata disponibilità ad accogliere il progetto, così come anche il Presidente di WWF Vibo, il dott. Guglielmo Galasso, e l’infaticabile Jasmine De Marco – anch’essa del WWF – che è anche la direttrice della Riserva Regionale alla Foce del Mesima. Un particolare ringraziamento al vicesindaco con delega alla Sport Domenico Rizzo per l’impegno profuso e a tutti i colleghi amministratori per il costante supporto fornito.

Vogliamo trasformare la nostra cittadina in un esempio virtuoso di mobilità sostenibile, promuovendo al contempo il benessere fisico e mentale di chi vive e visita il nostro territorio e questo progetto va nella direzione già intrapresa per fare di San Ferdinando un luogo di benessere e di piacevole soggiorno.”