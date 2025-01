L’amministrazione comunale di Rosarno, guidata dal Sindaco il Dott. Pasquale Cutrì, è lieta di informare la cittadinanza che il Comune ha partecipato con successo a un bando per la concessione di un finanziamento di 100.000 euro, destinato all’implementazione di un avanzato sistema di videosorveglianza.

Grazie all’assegnazione di queste somme, sono state completate tutte le procedure necessarie, inclusa l’aggiudicazione della gara d’appalto e l’assegnazione dell’incarico alla ditta che si occuperà dei lavori. L’installazione delle telecamere prenderà il via a partire dalla prossima settimana.

Il progetto prevede l’installazione di circa 30 telecamere di ultima generazione, che saranno posizionate in aree strategiche del territorio comunale, con un’attenzione particolare al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Tra le aree interessate, figurano le zone periferiche, tra cui la Marina di Rosarno e la foce del fiume Mesima, dove è stata istituita la Riserva Naturale Foce del Fiume Mesima, gestita dal WWF Vallata dello Stilaro, sezione di Vibo Valentia, con cui è stata stipulata una convenzione.

Inoltre, alcune telecamere saranno installate anche su edifici confiscati alla criminalità organizzata, che sono stati assegnati alle associazioni che li gestiscono, garantendo così una maggiore tutela di questi importanti beni comuni.

Questo progetto è stato ideato dall’assessore alla polizia locale, dott. Arturo Lavorato, con il contributo dell’allora comandante facente funzioni, dott. Vincenzo Lacquaniti, e rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza e della tutela del territorio.

Sarà realizzata una moderna infrastruttura Wi-Fi per supportare il sistema di telecomunicazioni e assicurare un controllo capillare dell’intero territorio comunale, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e decoroso per tutti.