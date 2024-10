Con soddisfazione e orgoglio comunichiamo che, a seguito delle votazioni svoltesi recentemente a Reggio Calabria, il Comune di Oppido Mamertina è stato eletto membro del Consiglio Direttivo d’ambito dell’Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria Arrical. Si tratta di un ruolo di primaria importanza e di vertice nella programmazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e delle risorse Idriche, che ha visto il nostro Comune essere tra le 3 Amministrazioni elette di fascia da 1000 a 5000 abitanti, tra le 10, Città Metropolitana compresa, della Provincia di Reggio Calabria e tra i 40 della intera Regione Calabria.

Un risultato – afferma il Sindaco Morizzi – ottenuto grazie a un intenso lavoro di squadra condotto dall’Amministrazione Comunale e ad una fitta rete di rapporti di stima e di amicizia nei confronti, in primis, del Sindaco, che nel suo curriculum vanta l’aver svolto un ruolo importante nel CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e del Vice Sindaco che da anni svolge con dedizione e passione attività politica nel nostro territorio.

Un doveroso ringraziamento – conclude lo stesso Morizzi – va quindi a tutti i Sindaci che hanno sostenuto l’elezione del nostro Comune dandoci fiducia. È nostra intenzione lavorare in sinergia e spirito di collaborazione con tutti, nella certezza che le questioni trattate hanno portata generale e vanno al di là degli schieramenti politici o di partito e costituiscono attività di interesse universalmente riconosciuto. Il Comune di Oppido Mamertina, per questo, attraverso il Sindaco, agirà nell’interesse di tutti i Comuni svolgendo il suo mandato per la tutela dei diritti delle Comunità rappresentate. Titolo: il comune di Oppido Mamertina eletto nel Consiglio Direttivo di ARRICAL