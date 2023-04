Il Comune di Gioia Tauro ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Ambiente per l’implementazione e l’ammodernamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il finanziamento pari a Euro 980.481,27 – come da graduatoria definitiva pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica / Dipartimento Sviluppo sostenibile – relativo ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è finalizzato alla “Realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”.

Grande soddisfazione da parte del primo cittadino Aldo Alessio, dell’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini e di tutta l’Amministrazione comunale che, di concerto con gli Uffici comunali, hanno messo a punto un progetto per il “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

La proposta progettuale denominata “Digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema porta a porta” prevede una serie di interventi volti a implementare e a migliorare la raccolta differenziata nel Comune di Gioia Tauro.

Il progetto permetterà al Comune di pianificare l’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, per raggiungere obiettivi di riduzione e riciclaggio dei rifiuti molto ambiziosi, coerentemente con quanto previsto dalla pianificazione comunitaria, nazionale e regionale.

La proposta progettuale prevede la meccanizzazione e l’informatizzazione del Progetto “Differenziamo con Gioia”, riguardante l’avvio e l’implementazione del nuovo servizio comunale di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti. Lo scorso anno, infatti, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Aldo Alessio ha avviato un sistema di raccolta differenziata porta a porta presso attività commerciali e un certo numero di utenze domestiche, nonché una efficace Campagna di comunicazione per informare, sensibilizzare, coinvolgere e motivare la popolazione a essere parte attiva del processo.

Ad oggi, nel Comune si effettua la raccolta indifferenziata e differenziata porta a porta e presso punti di prossimità “mini isole ecologiche”, e il servizio è gestito e svolto internamente con risorse e personale dell’Ente. Inoltre, è in fase di riqualificazione funzionale un edificio confiscato alle mafie e di prossimo avvio del Centro Comunale di Raccolta.

«Tante sono le criticità con cui attualmente si scontra la corretta raccolta e gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune; – afferma il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio – Questo finanziamento rappresenta, dunque, una grande opportunità per un sostanziale e definitivo miglioramento del servizio».

Il progetto, che verrà sostenuto con i fondi Pnrr, prevede l’acquisto di Strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato; attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi; strumentazione hardware e software per vari aspetti gestionali del servizio concepito in maniera integrata; centri di raccolta per l’ottimizzazione della raccolta differenziata.

«L’ottenimento di questo consistente contributo è davvero la chiave di volta per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini – e rappresenta un giusto premio al duro lavoro di questi anni. Finalmente, Gioia Tauro avrà le risorse e gli strumenti per un servizio di raccolta efficace, puntuale e innovativo».