Con grande soddisfazione il Comune di Cittanova, quale Ente capofila per il Servizio Civile Universale 2024, annuncia il finanziamento di quattro progetti che coinvolgeranno ben 94 giovani volontari provenienti da diversi Comuni della Piana di Gioia Tauro e dal versante aspromontano.

Il nuovo bando, dedicato alla selezione di 62.549 volontari da impiegare nei progetti da realizzarsi in Italia e all’estero, è già aperto: sarà possibile inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni per i nuovi progetti entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

I progetti finanziati per il 2024 che coinvolgeranno il Comune di Cittanova sono:

– Progetto 1 “Lo sport: salute e benessere per tutti-2”;

– Progetto 2 “La salute a tavola e in palestra”.

L’obiettivo del primo progetto si focalizza sulla promozione, attraverso lo sport e la cultura della pratica sportiva, della salute ed il benessere di ogni individuo perseguibile grazie all’adozione di stili di vita corretti, nonché attivi e, in particolare, della pratica sportiva in alcune fasce d’età selezionate, ad esempio quelle a rischio, facendo riferimento ai giovani tra 15 e 24 anni, adulti, anziani e disabili.

Analogamente, quasi come fosse un prolungamento, il secondo progetto si occupa del benessere fisico, psichico e sociale tramite la promozione di una corretta alimentazione e di un idoneo modello di vita che preveda l’attività fisica. Si ritiene importante educare i giovani ad una sana alimentazione, ai valori dello sport e all’importanza di una consapevolezza di sé.

Il Comune di Cittanova accoglierà un gruppo di 10 volontari, confermandosi punto di riferimento per la formazione, la crescita e la partecipazione attiva dei giovani alla valorizzazione del territorio.

La redazione dei progetti è stata affidata all’Associazione “Città dei Mestieri e delle Professioni”, che esprime la sua soddisfazione per l’opportunità offerta a tanti giovani di vivere un’esperienza al servizio del territorio e delle comunità.

Per scoprire come candidarsi alle selezioni basta visitare il sito ufficiale del Comune, dove sono pubblicate tutte le istruzioni da seguire.

La presentazione della candidatura avverrà in modalità esclusivamente on line attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” all’indirizzo https://domandeonline.serviziocivile.it . Per ulteriori informazioni scarica gli allegati.