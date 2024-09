«Come promesso ai cittadini in campagna elettorale, l’auto di rappresentanza in dotazione al Comune è stata restituita in data quattro settembre». Lo ha dichiarato il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico a margine dell’atto conclusivo dell’iter previsto per la riconsegna della vettura.

Su preciso indirizzo dell’Amministrazione, nel mese di giugno, gli Uffici del Comune hanno avviato il percorso formale per la chiusura del rapporto di leasing.

«Un’attività di revisione della spesa che – è stato spiegato – consentirà alle casse comunali di risparmiare risorse di bilancio».

«Al di là degli atti simbolici – ha affermato il Primo Cittadino – abbiamo deciso di dare una traccia virtuosa che seguiremo per l’itero mandato. Gli sprechi vanno combattuti sempre, piccoli o grandi che siano, nel segno di quella vicinanza alla Comunità che ogni pubblica amministrazione dovrebbe dimostrare. Ogni azione di revisione della spesa mira a recuperare denaro pubblico da reinvestire in politiche davvero utili alla collettività. Abbiamo deciso di espletare il nostro mandato amministrativo supportati dalle nostre autovetture o, in casi eccezionali, dai mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale. Le promesse vanno mantenute e gli impegni vanno onorati».