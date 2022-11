Da alcuni giorni il Comune di Cittanova sta notificando cartelle di “accertamento servizio idrico integrato per omesso o parziale versamento, relative al canone acqua dell’anno 2011. Eccepita l’eventuale prescrizione, si osserva che in molti casi, se non in tutti, è stato verificato che le somme richieste, sono state già versate nel mese di Maggio 2012.

Sono trascorsi oltre 10 anni dalle notifiche di questi giorni, dove addirittura si fa riferimento a precedenti notifiche (forse mai inviate), risalenti al mese di maggio 2016. Probabilmente viene citata questa notifica per evitare che i cittadini potessero eccepire la prescrizione.

Insomma, un giochetto fatto ad arte, atteso che, questo modo di agire probabilmente ha come obiettivo di indurre il cittadino a pagare in fretta e senza riflettere.

Probabilmente in questa “trappola”, cadranno molte persone anziane, abituate a pagare subito tutto ciò che riguarda bollette e rinunciando a fare ricerche risalenti a oltre dieci anni or sono, andranno di corsa a pagare.

Difatti, non tutti i cittadini sono in grado di accertare l’avvenuto pagamento di somme già richieste nel 2011, vuoi perché l’arco temporale prevede l’archiviazione o addirittura la distruzione di vecchi documenti e, nel caso in specie, a nulla serve la dizione riportata nell’attuale notifica dove si fa riferimento a una notifica precedente datata 2016 forse mai avvenuta.

Un simile comportamento da parte degli uffici del comune di Cittanova, desta allarme sociale, soprattutto nelle fasce più deboli della società cittanovese e diventa incomprensibile l’azione messa in atto per recuperare soldi.

Forse, sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale avvii da subito un’attenta verifica su tutte le notifica fatte ai cittadini del comune di Cittanova, al fine di scongiurare eventuali doppi pagamenti e danni economici alle classi più deboli degli anziani e disabili residenti nel territorio di Cittanova.

Nell’era in cui viviamo, tutti gli Enti Pubblici sono dotati di sistemi informatici di ultima generazione e non sono più accettabili questi gravi errori amministrativi