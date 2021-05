Il Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha fatto visita al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.

In un’atmosfera di grande cordialità, l’incontro ha consentito di instaurare, immediatamente, un proficuo rapporto di sinergia istituzionale.

L’obiettivo è, anche, quello di poter delineare i primi passi da compiere nel momento in cui il porto di Vibo Marina entrerà a far parte della circoscrizione della costituenda Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e dello Ionio.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le diverse realtà portuali attive nello scalo, al fine di poter essere pienamente operativi sin dal primo giorno d’insediamento. Sono stati, così, illustrati i percorsi regolamentari da adottare, necessari a disciplinare – tra l’altro – la sicurezza e la viabilità dell’area portuale.

Nel contempo, si è parlato dei futuri programmi di sviluppo che saranno tracciati per garantire una maggiore crescita dello scalo sia nel campo commerciale che nell’ambito crocieristico.