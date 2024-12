Nuovo impulso alla battaglia per la riattivazione delle storiche linee ferroviarie Taurensi. Il Comitato Jonio Tirreno ha annunciato il suo ingresso nel Coordinamento per la riapertura delle due linee della Piana di Gioia Tauro.Un altro passo significativo che rafforza l’unità di intenti tra associazioni, comitati locali e cittadini impegnati nella difesa, nella valorizzazione e nel ripristino del patrimonio ferroviario calabrese. Al Coordinamento aderiscono già l’Associazione Metropolitana della Piana, il Comitato Pro Taurensi e l’Associazione Philene.

Le linee Taurensi, chiuse al traffico ormai da oltre un decennio, rappresentano un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo del territorio reggino. La loro riapertura è al centro di un dibattito che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini, desiderosi di ripristinare un collegamento fondamentale per le comunità della Piana di Gioia Tauro e delle aree circostanti.

“L’ingresso del Comitato Jonio Tirreno nel Coordinamento segna una svolta importante per il nostro movimento – dichiarano i portavoce del coordinamento – unendo le forze, possiamo intensificare la nostra azione, richiamando l’attenzione delle istituzioni locali, regionali e nazionali sull’urgenza di riattivare le linee Taurensi. Si tratta di un’opportunità non solo per la mobilità sostenibile con la creazione di una moderna metropolitana di superficie, ma anche per il rilancio turistico, culturale ed economico del nostro territorio.”

Il Comitato Jonio Tirreno, noto per il suo lavoro di promozione e tutela delle infrastrutture e dei servizi nell’area jonica e tirrenica della Calabria, porta con sé un bagaglio di esperienze e una rete di contatti che contribuiranno a dare maggior spinta nel perseguire il fine.

Con questo nuovo ingresso, il Coordinamento si prepara a intensificare le proprie iniziative, promuovendo incontri pubblici, campagne di sensibilizzazione e interlocuzioni con le istituzioni. L’obiettivo è chiaro: ottenere un impegno concreto da parte della Regione Calabria per finanziare i lavori di ripristino e mettere finalmente in moto un piano di riattivazione delle linee.

I quattro movimenti facenti parte per ora del Coordinamento, invitano chiunque abbia davvero a cuore questo tema della riapertura delle ex Ferrovie Calabro Lucane, nella piana di Gioia Tauro, a contattare gli stessi attraverso i social e ad aderire per collaborare a raggiungere lo scopo prefissato.