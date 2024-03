Il Comitato Cittadino il Pollino operante a pieno regime sui fronti che spaziano dalla vigilanza ambientale all’autotutela dei cittadini avverte con rammarico una situazione di blocco istituzionale e di vera emergenza democratica in molti centri del territorio. Soprattutto nei centri minori è dove si riscontrano le condizioni peggiori dal punto di vista della rappresentanza. La diminuzione della popolazione è stata accompagnata dalla stigmatizzazione della partecipazione, concentrandosi il potere sempre in un numero più ristretto di persone, a volte addirittura all’interno della stessa famiglia. Tutto ciò ha determinato un senso di impotenza e rassegnazione che alcuni definiscono come disinteresse. Questo Comitato operante quotidianamente a stretto contatto con le persone ha la consapevolezza che così non è. Si ritiene che ci sono energie, saperi e volontà che debbono essere liberate a beneficio dello sviluppo delle nostre comunità. Per questo motivo in vista dello scenario politico che si prospetta per tanti Comuni della nostra zona, si auspica che questa volta siano i cittadini come tali nella loro sovranità a potersi esprimere. A tale fine metteremo a disposizione esperienze e conoscenze dei territori grazie a rappresentanze locali. Pertanto si invitano i cittadini del Pollino ad attivarsi creando un tavolo ampio in cui la base possa incidere con fermezza sul proprio destino.

