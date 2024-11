La generosità,l’umiltà , la bontà hanno un solo nome Avv. PINO MAMMOLITI…un professionista che non ha mai anteposto un suo interesse personale rispetto a chi ha bussato alla porta del suo studio chiedendo aiuto. Uomo ed Amico unico,esemplare che ha sempre regalato il suo TEMPO e la sua sana convivialità a chi non poteva dare in cambio nulla.

Il vile atto perpetrato ai danni del Presidente del tribunale del malato di Locri,non scalfigge minimamente la sua caratura di persona perbene, ma evidenzia solamente la vigliaccheria di chi ha bisogno del buio della notte per sentirsi forte e quasi quasi pure coraggioso. Vergogna!!!!

Siamo indignati difronte a questo scempio, a questo degrado culturale e morale.

Pino siamo con te , rimarremo con la gente DI VALORE ,con gli UOMINI LIBERI di esprimere sempre e comunque da che parte stare e tu di questo ne hai fatto motivo di vita.

I tuoi amici e compagni di lotta.