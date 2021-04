L’assessore Brunetti: “Dalla forza e dal coraggio dei più piccoli un insegnamento per tutti noi”.

In queste giornate di festa, il Comando di Polizia municipale ha donato le uova di Pasqua al reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano.

“Un gesto semplice e naturale – ha detto l’assessore Paolo Brunetti – doveroso per chi sta vivendo un momento molto più difficile di chiunque altro al di là delle difficoltà legate al Covid. Sono momenti che arricchiscono la vita e l’anima di noi adulti perché la gioia di vivere e la forza di combattere dimostrata, quotidianamente, dai bambini è un insegnamento che deve spingerci ad amare le piccole cose della vita”.

“Un augurio speciale – ha aggiunto l’assessore – per i piccoli pazienti, le loro famiglie, i medici e gli infermieri che operano e lavorano oltre ogni fatica”.

“Un plauso – ha concluso Brunetti – anche per tutti gli uomini e le donne del comandante Salvatore Zucco che, con questo gesto, hanno dimostrato la loro grandiosa generosità e l’immenso cuore che batte sotto ogni divisa”.