Questa mattina (Ieri NdR), il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, che dal 13 giugno scorso ha assunto a Messina l’incarico di Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organo di alta direzione territoriale dell’Arma dei Carabinieri delle Legioni Calabria e Sicilia, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e alle autorità del capoluogo calabrese.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Guerrini, il Generale ha voluto rivolgere un indirizzo di saluto ai Carabinieri della componente territoriale e ai colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Truglio, che ha altresì incontrato i Comandanti della Scuola Allievi Carabinieri, della Regione Carabinieri Forestale e dei reparti speciali operanti in provincia, ha espresso il proprio apprezzamento ai Carabinieri di Reggio Calabria per l’impegno profuso quotidianamente nell’attività di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di criminalità comune e organizzata, sottolineando l’importanza di mantenere vivo, a beneficio dei cittadini, lo stretto legame tra le comunità e la rete delle Stazioni Carabinieri capillarmente distribuite sul territorio.

La visita si è conclusa al Museo Archeologico Nazionale, ove il Generale C.A. Truglio, accompagnato dal direttore Carmelo Malacrino, ha visitato i Bronzi di Riace e le mostre di più recente allestimento, apprezzandone i contenuti e ricordando le meritorie iniziative di collaborazione con il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale, volte a valorizzare l’impegno di quest’ultimo reparto, tra le quali la mostra “Salvati dall’oblio” che esponeva reperti recuperati in varie operazioni di servizio.