Il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, questa mattina si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Accolto dal Comandante Provinciale, il Generale Sciuto ha voluto incontrare i Comandanti dei vari reparti e una rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado, in servizio nelle diverse componenti territoriali e speciali operanti nella provincia reggina, nonché una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale.

Durante la visita, il Comandante della Legione ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno e il lavoro svolto dai Carabinieri della provincia di Reggio Calabria, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli di comando e il continuo supporto alle operazioni sul territorio da parte dei Reparti Speciali. Ha inoltre evidenziato l’importanza della formazione continua e dell’innovazione tecnologica per affrontare le sfide emergenti nel settore della sicurezza.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per discutere delle sfide e delle opportunità future, rafforzando il legame e la coesione tra le varie componenti dell’Arma presenti nella regione. Il Generale Sciuto ha assicurato il suo sostegno per le iniziative in divenire e ha confermato il supporto del Comando Legione per garantire un servizio sempre più efficace e al passo con le esigenze della comunità.

Al termine della visita il Comandante della Legione ha incontrato le massime autorità reggine alle quali ha espresso la vicinanza dell’Arma e lo spirito di collaborazione a cui è improntato il lavoro quotidiano di tutti i Carabinieri della Calabria.