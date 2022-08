Il Colonnello Bruno Capece lascia, dopo tre anni, il Comando dei Carabinieri di Vibo Valentia. Ora lo attende il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Tre anni vissuti intensamente sempre a fianco dei Suoi Carabinieri e in mezzo alla gente di un territorio tanto affascinante quanto complesso.

Molti i successi operativi, su tutti la monumentale operazione “Rinascita-Scott” condotta con il Ros, ora in fase dibattimentale, ma anche la cattura di numerosi latitanti e il contrasto all’illegalità in tutte le sue manifestazioni.

Convinto sostenitore del lavoro di squadra portato avanti sinergicamente con la Procura Distrettuale, ordinaria, le altre Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza e la diocesi di Mileto, ha dedicato particolare attenzione agli studenti delle scuole della provincia promuovendo in ogni occasione incontri e dibattiti per diffondere un messaggio di riscatto e speranza per il futuro:

Un ciclo esaltante, un abbraccio affettuoso soprattutto di tanti giovani, si apre forse una pagina diversa e più importante per Vibo Valentia perché siamo certi che con i giovani al Nostro fianco si potrà fare veramente molto. Tante le operazioni di servizio, arricchite dalla cattura di numerosi latitanti, assicurati alla giustizia per dimostrare alla popolazione l’incessante impegno dell’Arma nella lotta al crimine organizzato al fianco della coraggiosa Autorità Giudiziaria.