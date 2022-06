Il 2 giugno è stato un giorno significativo e speciale anche per il Club Rotary di Polistena guidato dal Presidente Gaetano Vaccari per aver inaugurato il monumento del Rotary International al confine tra i Comuni di Cittanova e Polistena.

Dopo aver operato un intervento di bonifica e riqualificazione dell’aiuola presente all’interno della rotatoria insistente sulla S.P. 4 in Contrada Fontana Piazza del Comune di Cittanova, è stata installata una riproduzione in legno del simbolo del Rotary International – la ruota dentata – segno distintivo di circa un milione e duecentomila soci presenti in tutto il mondo.

Con tale azione il Rotary Club di Polistena ha voluto valorizzare la propria presenza all’interno del territorio, presenza comunque certificata da anni di service disinteressato a sostegno dei bisogni delle categorie più deboli.

Il progetto rappresenta la conclusione di un percorso durato tre anni nel quale alla guida del Club si sono succeduti anche i presidenti Andrea Saccomanno e Salvatore Auddino e testimonia come il vero agire rotariano rinneghi i personalismi e tenda esclusivamente al bene del territorio anche quando i progetti richiedono tempo e programmazione per essere compiutamente realizzati.

Il progetto ha visto la luce grazie alla fattiva collaborazione del Prefetto del Club Giuseppe Gatto e del socio Domenico Albanese, ma soprattutto alla sensibilità del Sindaco del Comune di Cittanova, Francesco Cosentino, che ha consentito al Club di riqualificare e adottare un’area che potrà, da oggi, rappresentare un luogo emblematico e unico per il territorio.

Dopo l’inaugurazione del monumento i partecipanti hanno preso parte ad una interessante conversazione, tenuta da Donatella Maestri Amendola (Deputy rappresentante nazionale Inner Wheel) e Antonino Raso (corrispondente della Gazzetta del Sud), sull’importanza dell’amicizia per la pace e la comprensione tra i popoli tenutasi presso il Polo della Legalità F. Vinci di Cittanova.

Nel corso della manifestazione il Governatore del Distretto 2102, Fernando Amendola, ha consegnato al Past Presidente del Club, Salvatore Auddino, la più alta onorificenza rotariana denominata “Paul Harris Fellow” e il Presidente Gaetano Vaccari ha consegnato al Past President Salvatore Auddino una targa ricordo a nome del Club Rotary in segno di apprezzamento e gratitudine per il costante e determinante impegno profuso in tutte le attività del club e nella realizzazione degli ideali Rotaryani.

Concorde il messaggio che il Governatore Amendola e il Presidente Vaccari hanno voluto lasciare ai presenti ricordando come i nostri territori non possono prescindere dal servizio che il Rotary Club costantemente mette a disposizione della collettività.