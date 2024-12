Il Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni ha deciso di intitolare la propria sezione a Tonino Giordano.

Tonino e’ stato il “segretario” per antonomasia del Centrosinistra villese:

un esempio straordinario di uomo politico legato al territorio, acuto interprete delle fasi e delle dinamiche anche nazionali, fautore degli accordi e degli incontri necessari ad allargare, sempre di più, sempre meglio, la base democratica del consesso civile.

Il “segretario” Giordano ha traghettato il Centrosinistra nelle diverse fasi:

dal mutamento del nome al cambio di prospettiva dei diversi partiti riformisti e progressisti villesi, fino alla nascita del Partito Democratico.

I valori di Tonino – onestà, impegno, laboriosità, fedeltà alla storia del Movimento Operaio – sono e saranno sempre i valori dei Democratici villesi, dello Stretto, di tutta la Città Metropolitana.

DOMENICA 22 DICEMBRE, A PARTIRE DALLE 09.30, PRESSO L’HOTEL LA CONCA DI VILLA SAN GIOVANNI,

daremo vita ad un’iniziativa politica di approfondimento del pensiero e della prassi di Tonino Giordano, onoreremo – insieme alla famiglia – il ruolo fondamentale che ha esercitato negli anni del suo impegno politico, proiettando il suo ricordo fecondo come buon viatico per il futuro.

Tutti i sinceri democratici, gli innamorati della buona Politica, tutti coloro che sperano fattivamente nello Sviluppo sano e sostenibile della nostra Terra, sono invitati a partecipare.

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Circolo Partito Democratico “Tonino Giordano”

Villa San Giovanni