Forza Italia Lamezia: finanziamenti Europei per i comuni, On. Giusi Princi disponibile per assistenza tecnica

Per una Calabria informata, assieme ai propri comuni ancorati sempre più in Europa, evidenzio l’utilità dei Bandi di Finanziamento, rivolto a tutti i sindaci e amministratori comunali. In un incontro tenutosi alla presenza dell’On. Giusi Princi, sono state osservate alcune tematiche riguardanti le amministrazioni comunali, specificatamente i vari bandi di finanziamento recentemente pubblicati, offrono le seguenti aree tematiche:

1. Riqualificazione Urbana: Opportunità di finanziamento per progetti volti alla rigenerazione di spazi pubblici e infrastrutture, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità.

2. Innovazione Tecnologica: Fondi destinati a iniziative che promuovono l’adozione di tecnologie innovative nei servizi pubblici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

3. Cultura e Turismo: Bandi per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di eventi turistici, finalizzati a stimolare l’economia locale e attrarre visitatori.

4. Educazione e Formazione: Finanziamenti per progetti educativi e formativi, con focus su competenze digitali e professionali, per supportare la crescita e l’occupabilità dei giovani.

Tutte risorse che risultano in linea con le politiche di sviluppo territoriale e sostenibilità, con la possibilità di presentare proposte progettuali, per i tanti comuni, che possano beneficiare di tali finanziamenti. I bandi in oggetto opportunamente esaminati, richiamano le opportunità finanziarie relative, nella piena osservanza dei requisiti e delle scadenze di ciascun bando. Insomma, tematiche valorizzate dalla politica regionale e dalla fervida e produttiva attività svolta dall’On. Giusi Princi, in Parlamento Europeo. A riguardo, per gli ulteriori dettagli e supporto nell’interpretazione del bando più confacente alle attività ed esigenze di ogni singola Amministrazione, nella rappresentanza Istituzionale rappresentata, si offre a disposizione di quanti interessati lo staff dell’On. Giusi Princi, che sarà disponibile per fornire assistenza tecnica e opportuna consulenza.

Allo scopo e’ opportuno consultare il sito internet www.europaacasa.eu, all’interno del quale vi sono tutti gli aggiornamenti e le informazioni tempestivamente aggiornate sui bandi diretti ed indiretti, a cura dell’On. Giusi Princi.