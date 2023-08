Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza il terzo incontro sugli storici locali di enogastronomia di Reggio Calabria

Il prossimo 18 agosto sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la terza conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Luoghi e figure cittadine: ricordi reggini”. Il nuovo incontro, allestito dal sodalizio organizzatore reggino, tratterà una location che era ubicata nella zona nord della città: “U luppinaru”. “U luppinaru” (il venditore di lupini). Il lupino è una leguminosa da granella nota e diffusa fin dalla più remota antichità nel Bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente per la sua notevole adattabilità agli ambienti più ingrati, acidi e magri dove ogni altra leguminosa fallisce, per il suo potere di migliorare la fertilità del terreno e per la sua capacità di produrre una granella ricchissima di proteine (fin oltre il 35%) anche se non priva di vari inconvenienti.Chi di noi, non li ha mai mangiati, soprattutto durante le fiere, le feste di paese, dove fanno bella mostra nelle bancarelle, insieme a ceci e mais tostato, noccioline, arachidi, semi di zucca e tante sfiziosità, ma anche nei mercati rionali cittadini, ora si trovano nei vari supermercati.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino,sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 18 agosto.