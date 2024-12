Il Circo Orfei a Taurianova: una festa di spettacoli e generosità, nonostante qualche difficoltà



Domani spettacolo gratuito offerto dalla direzione circense per le persone speciali della comunità.

TAURIANOVA – È arrivato in città con l’intento di portare gioia e divertimento durante le festività natalizie, il Circo Amedeo Orfei, che ha scelto Taurianova e lo stadio comunale di San Martino come luogo dove trascorrere il periodo festivo fino al 12 gennaio. Nonostante le difficoltà incontrate, la direzione del circo ha deciso di mantenere fede al proprio impegno di offrire gratuitamente uno spettacolo dedicato alle persone speciali della comunità.

La programmazione natalizia del circo, pianificata con largo anticipo, é stata concordata con l’amministrazione comunale, la quale ha concesso il patrocinio gratuito. In questo quadro di collaborazione, é stato attuato ed applicato un sostegno per la pubblicità e per l’occupazione del suolo pubblico, benefici che tra l’ altro tramite agevolazioni statali in gran parte ne usufruiscono le attività circensi.

Oltre alla possibilità di inserire esibizioni itineranti all’interno del programma natalizio della città, con un minimo contributo economico.

A queste proposte si era aggiunta l’idea di affittare il tendone del circo per organizzare un veglione di Capodanno, che però è stato annullato a causa di restrizioni legali. Tuttavia, viene da chiedersi se tali normative, già in vigore da tempo, non fossero prevedibili al momento delle promesse fatte.

A complicare ulteriormente la situazione, un’altra promessa – la pulizia dell’area antistante il parcheggio del circo per eliminare la vegetazione incolta, promessa da tempo ma non mantenuta, lasciando di conseguenza l’area in condizioni non ottimali per l’accoglienza del pubblico.

Nonostante queste difficoltà organizzative e qualche promessa disattesa, il direttore artistico Ivan Orfei contitolare del Circo Amedeo Orfei ha scelto di mantenere un tono positivo, dichiarando: “Anche se molte delle promesse fatte durante la programmazione non hanno avuto seguito, siamo felici di regalare alla città e alle sue persone speciali uno spettacolo gratuito, in collaborazione con l ‘ Ass. Angela Crea, che si terrà domani 27 dicembre alle ore 17,30. È Natale, e in questo periodo più che mai bisogna aprire il cuore e dimostrare sensibilità e sincerità.”

Un messaggio che, se da un lato sottolinea con garbo alcune mancanze istituzionali, dall’altro dimostra la volontà del circo di offrire un momento di gioia alla comunità.

In chiusura, il direttore ha voluto approfittare dell’occasione per augurare un felice anno nuovo ai cittadini di Taurianova, invitandoli numerosi agli spettacoli in programma, che prevedono anche sconti speciali per il pubblico.

L’auspicio è che questa vicenda possa servire come spunto di riflessione per le future collaborazioni tra amministrazione e “REALTÀ CULTURALI ” valorizzando eventi che arricchiscono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza.