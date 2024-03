Dopo aver incantato il cuore della Sicilia e annunciato il suo tour in Calabria, il Circo M. Orfei, guidato dalla visione di Darix Martini, sta per offrire un’esperienza senza precedenti nella provincia di Reggio Calabria. La magia e l’incanto che hanno caratterizzato le esibizioni di questo storico circo, confermate dal riconoscimento ricevuto al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, si preparano a raggiungere un nuovo apice nella piana di Gioia Tauro.

Con una programmazione che vede il circo fermarsi a Reggio Calabria da giorno 8 marzo a giorno 24 marzo all’interno del centro commerciale Porto Bolaro.

Il tour si sposterà poi, dal 28 marzo al 14 aprile, all’interno del parco commerciale Porto degli Ulivi, diventando l’epicentro delle celebrazioni della Santa Pasqua nella regione. Questa scelta non solo dimostra la capacità del Circo M. Orfei di adattarsi e valorizzare le location in cui si esibisce, ma sottolinea anche l’ambizione di offrire uno spettacolo che si distingue per grandiosità e completezza.

La decisione di concentrare le esibizioni nella piana di Gioia Tauro, con il patrocinio dei Comuni di Rizziconi, Gioia Tauro, Taurianova e Cinquefrondi, rispecchia l’intento di offrire al pubblico la possibilità di assistere al circo nella sua forma più spettacolare. La grandezza delle strutture, già ammirata a Palermo durante il periodo natalizio, troverà spazio ideale nel piazzale del Porto degli Ulivi, garantendo un’esperienza immersiva e completa, come sottolineato dalla coordinazione di Clemente Corvo.

” La decisione di allestire il circo m. Orfei al gran completo nella piana di Gioia Tauro, in un’area vasta come quella del Porto degli Ulivi, non è stata casuale ma risulta da una scelta consapevole e voluta fermamente da Clemente Corvo, che ha mirato a ricreare la stessa atmosfera magica e coinvolgente già sperimentata a Palermo Durante le festività natalizie.

Questo impegno di Corvo sottolinea il desiderio di offrire al pubblico calabrese un’esperienza unica e indimenticabile, dimostrando ancora una volta l’eccezionale dedizione alla promozione della cultura circense e alla creazione di momenti di condivisione e gioia per la comunità”.

Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità e per il circo stesso. Essere l’unica attrazione nella piana di Gioia Tauro durante la Santa Pasqua evidenzia l’importanza culturale e sociale del Circo M. Orfei, che continua a essere un punto di riferimento per l’arte circense in Italia. Le novità presentate, tra cui una troupe di trapezio volante con doppio porteur, Che presenta il quadruplo salto che gli ha permesso di conquistare il titolo di campione al festival di Montecarlo.

Una selezione di animali rara e spettacolare, e le esibizioni mozzafiato del giovane Yuri da Caltagirone, promettono di rendere questa tappa indimenticabile.

Il circo, dunque, non si limita a essere un semplice spettacolo itinerante, ma si trasforma in un vero e proprio simbolo di gioia, resilienza e comunità. Attraverso la magia dell’arte circense, il Circo M. Orfei invita il pubblico a riscoprire il valore dell’immaginazione, dell’infanzia e della famiglia, offrendo un’esperienza che va ben oltre la semplice visione di un’esibizione.



L’appuntamento nella piana di Gioia Tauro, quindi, non è solo una tappa del tour calabrese del Circo M. Orfei, ma un’occasione unica per vivere momenti di pura meraviglia e aggregazione, celebrando insieme i valori più profondi che l’arte circense sa evocare. Il circo, per la prima volta montato all’interno del Porto degli Ulivi, nel piazzale antistante l’ingresso principale del centro commerciale, promette di regalare emozioni e ricordi che rimarranno impressi nei cuori di tutti i partecipanti.

