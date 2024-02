DI CLEMENTE CORVO

Dal cuore pulsante della Sicilia, dove ha trascorso cinque anni di successi e sfide, tra cui un inaspettato stop dovuto alla pandemia, il Circo M. Orfei, sotto la guida visionaria di Darix Martini, si appresta a portare il suo incanto in Calabria. Con una storia arricchita dal sostegno di comunità e amministrazioni comunali, in particolare Santa Teresa Riva, questo circo rappresenta l’eccellenza circense in termini di strutture, zoo e artisti di calibro internazionale.

La leggenda del circo si è ulteriormente consolidata durante le recenti festività natalizie a Palermo all’ interno del centro commerciale Conca D’Oro, ed al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, dove i figli del proprietario Maicol e YURI al trapezio volante con la loro truope FLYING MARTINI hanno conquistato il prestigioso clown, riconoscimento conferitogli dalla principessa di Monaco, confermando la statura INTERNAZIONALE del Circo M. ORFEI .

L’attesa per il tour calabrese è palpabile. Dal 8 marzo al 7 aprile, il circo con lo spettacolo della televisione, l’ unico con tanti animali tigri e leoni nella grande pista, visiterà Reggio Calabria e numerose altre città importanti, celebrando un ritorno alle radici e all’affetto del pubblico calabrese. La risposta delle amministrazioni comunali è stata immediata, con molte città che hanno espresso il desiderio di ospitare gli spettacoli, testimoniando l’importanza culturale e sociale del circo nella regione.

Il debutto a Reggio Calabria il prossimo 8 marzo sarà solo l’inizio di un mese di spettacoli che promettono di incantare grandi e piccoli. La tappa a GIOIA TAURO PATROCINATA DALLA LOCALE AMMINISTRAZIONE, sottolinea l’importanza della città come uno dei cuori pulsanti della passione circense in Italia, anticipando esibizioni di altissimo livello già ammirate al Festival del Circo di Montecarlo.

Lo spettacolo presenta la ruota della morte Mario Mietitore ” Joker”

Dubsky Pappagalli

Altalena russa troupe Martini

Cavalleria Daiana Martini

Animali esotici Stefano Rossi

Cinghie aeree Lorella Antal

Autotrasformer

Sonny Caroli ( Due Leoni, cinque leonesse, una tigre bianca)

Icariani fratelli Ferrandino

Dubsky con i mammiferi marini le otarie

Trapezio volante Flying Martini numero premiato all’ultimo Festival di Montecarlo

Orchestra brasiliana dal vivo

Corpo di ballo argentino

Riprese comiche di buio Da Silva ( Brasile)

Presenta Diego Brescianini

Direzione artistica Miranda Orfei

Tra le stelle del circo, brilla particolarmente YURI MARTINI , il trapezista dodicenne che ha già conquistato il mondo con la sua audacia e talento.

Il ritorno del Circo M. Orfei è più che uno spettacolo: è un simbolo di resilienza, gioia e comunità. In un momento in cui il mondo cerca di ricostruire e riconnettersi, il circo offre un luogo di incontro, dove l’emozione e la meraviglia permettono di dimenticare, anche solo per qualche ora, le difficoltà quotidiane. È un invito a ritrovare insieme la magia dell’infanzia, della famiglia e dell’immaginazione.

In questo tour calabrese, il Circo M. Orfei non si limita a presentare uno spettacolo; regala un’esperienza indimenticabile che rimarrà impressa nei cuori di tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare. Un’occasione unica per riunire le famiglie e celebrare la vita attraverso l’arte circense, in un viaggio emozionante che attraversa la bellezza e l’incanto di uno degli spettacoli più antichi e affascinanti del mondo.