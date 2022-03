DI CLEMENTE CORVO

Riprendono oggi, gli spettacoli del Circo GRECA ORFEI a GIOIA TAURO , dopo il turno di riposo settimanale, effettuato per aver permesso le riprese televisive dello spettacolo. Il circo viste le grandi richieste provenienti non solo dai 33 paesi della Piana ma addirittura anche da Bagnara, Scilla, da Nicotera, da Mileto ecc., ha prorogato i suoi spettacoli fino a domenica 27 marzo.

Questo è lo spettacolo che sta riscuotendo tantissimo successo:

Ruota fuori Tabares Colombia

Hula hoop Jennifer Barlay

Il mago George e Pamela

Elefanti indiani Gartner Austria Antipodista Jennifer

Gabbia mista Leoni e tigre Francesco Berosini

Cinghie aeree il Gioiese Marco Pellegrini

Casa di carta Globo della morte team Tabarez

Il tutto intervallato dal clown Jefferson Ecuador

Nella circostanza la direttrice artistica Greca Orfei ( nipote della grandissima MOIRA ORFEI) e le famiglie Mavilla Pierantoni, dopo aver tenuto immediatamente e doverosamente in considerazione le grandi richieste della popolazione della Piana, relative alla proroga , tra l’altro immediatamente accolte da tutto lo staff dirigenziale, lieta di essere ancora presente nella città di Gioia Tauro, ringrazia la popolazione GIOIESE e di tutta la PIANA, ed è pronta ad allietare la tantissima gente che ancora non ha potuto vedere questo grandissimo spettacolo!

Per dovere di cronaca, evidenziamo che le presenze di persone, che stanno assistendo agli spettacoli del Circo di GRECA ORFEI, anche se con un numero di giorni maggiori di permanenza in CITTÀ, rispetto a quelli degli anni scorsi della grande ed Indimenticabile MOIRA ORFEI , sono di gran lunga superiori a quelli della stessa MOIRA ORFEI! SEMPLICEMENTE STREPITOSO!!

COMPLIMENTI A GRECA ORFEI ED A TUTTO IL SUO STAFF!