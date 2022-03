Oltre 2000 persone hanno assistito agli ultimi due spettacoli del circo Greca Orfei a Gioia Tauro. “AVVENIMENTO STRAORDINARIO “. Infatti anche nell’ultimo giorno della settimana di proroga, la direzione del circo non ha potuto dare la possibilità a tanta gente venuta anche dalle città distanti, a fargli assistere lo spettacolo, in quanto il circo è stato sempre al completo nella sua capienza massima. Certamente , Greca Orfei resterà nella storia per quanto riguarda presenze ed apprezzamenti riguardanti gli spettacoli circensi a Gioia Tauro e nella sua Piana. Oltre 20.000 persone hanno preso parte agli spettacoli in data 11 marzo 20 marzo e subito dopo dal 21 al 27 marzo data di proroga. Il numero delle presenze rilevate in questi giorni negli spettacoli di Greca Orfei a Gioia Tauro é stato addirittura superiore al numero di cittadini residenti nella stessa città. Sarebbe servita un ulteriore proroga per poter dare la possibilità a tantissima altra gente che richiedeva di vedere lo spettacolo, venuta addirittura da Vibo Valentia, ma per motivi di programmazione la signora Greca Orfei e la direzione Mavilla non hanno potuto prorogare ulteriormente la presenza a Gioia Tauro. Tali presenze si riscontrano nelle piazze natalizie delle grandi città, ed alcune volte neanche In tali circostanze si verifica un numero così alto di presenze, guarda per l’appunto la piazza di Catania nello scorso periodo natalizio durante la permanenza della stessa Greca Orfei. Tra l’ altro presenze così elevate non si sono assolutamente registrate neanche nella precedente piazza di Reggio Calabria.

È doveroso certamente evidenziare, che oltre al merito qualitativo del validissimo spettacolo, la piazza di Gioia Tauro è stata curata nei minimi dettagli e sponsorizzata dal cittadino Gioiese Clemente Corvo, grande intenditore di spettacoli circensi. Lo stesso sapendo benissimo dello spettacolo che andava a proporre, si è adoperato quotidianamente in prima persona a distribuire , alle varie direzione didattiche dei 33 paesi della Piana, sconti particolari per le famiglie, organizzando spettacoli con i servizi sociali, con le mamme per i bambini profughi di guerra Ucraina, mantenendo i rapporti con le varie amministrazioni delle città limitrofe, organizzando la benedizione verso tutti gli artisti impartita dal Parroco Don Giovan Battista Tillieci alla fine di uno degli spettacoli, ospite d’onore è stata la neo campionessa paralimpica Enza Petrilli e le tante altre manifestazioni organizzate dallo stesso, sono state tutte portate a conclusione con grandissima rilevanza. Tutto questo é stato certamente il valore aggiunto, la vera ciliegina sulla torta . Non a caso la stessa signora Greca Orfei, nipote dell’indimenticabile Moira, lo ha collocato tra gli organizzatori più validi a livello nazionale. Da evidenziare, che durante l’ultimo spettacolo la famiglia Gartener, che presenta un numero di alta scuola circense con i suoi due magnifici elefanti da loro stessi ammaestrati è stata premiata con un’artistica targa consegnatale dalla direzione, in quanto proprio nella piazza di Gioia Tauro ha finito la sua tournée nel circo Greca Orfei. La stessa si trasferirà nell’immediatezza a Bratislava dove é attesa per altre manifestazioni. Greca Orfei rimarrà piacevolmente nelle menti dei cittadini Gioiesi e di quelli di tutta la Piana, come gli stessi rimarranno certamente per sempre nel suo cuore. A presto l’interno documentario relativo al circo Greca Orfei a Gioia Tauro, sarà presentato da Michele Cavallaro e Giorgio Rovere redattori di Piana TV.

Il circo continuerà la sua tournée sul litorale Ionico Calabrese, dove sarà presente già dal giorno 1 al giorno 11 aprile a Marina di Gioiosa Jonica.