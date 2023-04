Riceviamo e pubblichiamo

Di Clemente Corvo

Il sottoscritto Fulvio Medini titolare del circo Donna Orfei con il presente, comunico, che per forza di cose il circo ha dovuto rinunciare alla tappa di Palmi. Il mio circo così come da pubblicità messe non solo nella città di Palmi ma anche nelle città limitrofe di Bagnara Sant’Eufemia d’Aspromonte Scilla ed altre città limitrofe, avrebbe dovuto presentare spettacoli a livello Internazionale dal 14 di aprile al 25 aprile , ma visto il costo elevatissimo propostoci dall ‘ Amministrazione Comunale, per tariffe relative all’occupazione del suolo pubblico, che Credetemi non hanno assolutamente eguali in tutta Italia, nonostante i nostri confronti continui con gli uffici preposti fino a ieri, giorno precedente al nostro arrivo, ma vista la durezza del non voler avere un confronto siamo stati costretti a saltare la piazza di Palmi.

Era nostra intenzione trascorrere questo periodo a Palmi, dove c’era stata concessa La Casa del Contadino per presentare i nostri spettacoli al gran completo.

Era ormai da anni che un circo non veniva a Palmi, era proprio nostra grande volontà venire nella splendida città di Palmi, tant’è che quando siamo stati presenti nella città di Gioia Tauro, volutamente non abbiamo pubblicizzato l’evento nella città di Palmi e paesi limitrofi, in quanto saremmo venuti proprio nella città Palmese.

Ieri, avevamo fatto già un primo viaggio con i nostri mezzi, avevamo segnato il circo dove si sarebbe dovuto posizionare all’interno del parco, ma dopo l’ultimo confronto e dopo aver visto proprio il distacco nei nostri confronti, abbiamo rinunciato nostro malgrado alla città di Palmi. La cifra richiestaci di 3400 è una cifra scaturita da tariffe che applica il regolamento del Comune di Palmi che non esistono neanche nelle più grandi città d’Italia. Proprio ieri con l’assessore proposto avevamo addirittura organizzato due spettacoli gratuiti per giorno 20 aprile che la mia direzione aveva messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per tutti le Associazioni e per persone diversamente abili e per tutte le persone e le famiglie che avevano problemi economici, per i pensionati in modo da far venire e far divertire completamente tutti, ma nonostante tutto non c’è stato la volontà di poterci accogliere per come meritavamo. Noi non volevamo non pagare il solo pubblico, Anzi visto i nostri confronti continui era la nostra intenzione pagare ma con tariffe regolari, ma non così spropositate. Abbiamo investito la somma di oltre €4000 spese per quanto riguarda le pubblicità, inserite ormai da una settimana a Palmi e nei paesi limitrofi.

Avevamo individuato un nuovo sito all’interno del centro commerciale LE PALME,a Palmi.

A tal proposito sia io che tutti gli altri componenti del direttivo ringraziamo di vero cuore la direttrice del Centro Commerciale DOTT. LUCIA ORTUSO, che ci aveva messo a disposizione il piazzale del Parco Commerciale, ma dopo attente misurazioni fatte ci siamo resi conto che la nostra struttura non non era capiente all’interno dello stesso piazzale vista l’enormità di mezzi e la grandezza dello chapiteau.

Avevamo pagato anche la fornitura elettrica tant’è che questa mattina a mezzogiorno sarebbero dovuti venire ad allacciarci la corrente.

Il circo, lo spettacolo viaggiante ha agevolazioni su tutto il territorio nazionale, da parte del Ministero Dello Spettacolo, in quanto lo stesso porta in una città non solo divertimento ma anche Arte e Cultura. Noi in tutte le città dove siamo stati presenti abbiamo avuto attenzioni, grande disponibilità da parte delle varie Amministrazioni, ed anche in questa circostanza l’avevamo chiesto alla città di Palmi.

Ci scusiamo con tutti i cittadini PALMESI e con i CITTADINI dei PAESI LIMITROFI, dove avevamo proposto di venire a vedere lo spettacolo. Nella speranza che in un prossimo futuro le tariffe relative all’occupazione del suolo pubblico saranno adeguate alle altre città della Piana della provincia ma anche della NAZIONE, riproporremo la nostra presenza per stare veramente di cuore vicini a tutti i PALMESI .

Il circo dopo tale difficoltà verificatesi ha accettato la proposta da parte dell’amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa, dove attualmente è presente facendo una proroga, in quanto la stessa Amministrazione e lo stesso TITOLARE del Terreno , hanno permesso di rimanere nella città Ionica, senza nessun risvolto economico. A tutta la città di Palmi comunichiamo che in questo periodo fino al 25 Aprile chi volesse venire a vedere i nostri spettacoli da noi, può rivolgersi telefonicamente alla nostra direzione con i numeri che sono inseriti nelle varie locandine, nei vari manifesti di pubblicità e saranno validi tutti i biglietti distribuiti in città e nei paesi limitrofi, anzi proprio per loro ed esclusivamente per i cittadini palmesi verra’ effettuato uno sconto particolare in cassa. Le stesse agevolazioni saranno praticate anche nella successiva piazza di Mileto dal 28 Aprile al 2 Maggio

Saremo a disposizione fornendone tante altre riduzioni a tutti coloro che volessero venire da noi vi aspettiamo di CUORE.

UN VERO GRAZIE AI CITTADINI PALMESI, PER COME IN QUESTI GIORNI HANNO MANIFESTATO AFFETTO E DISPONIBILITÀ A TUTTO IL NOSTRO PERSONALE.