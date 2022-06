DI NINO BIXIO

Dopo il grande successo ottenuto negli scorsi mesi dal circo Greca Orfei a Gioia Tauro è in arrivo un altro grandissimo evento circense nella piana, organizzato sempre da Clemente Corvo, e questa volta a Cinquefrondi. Dal 30 giugno al 10 luglio sarà presente il circo Donna Orfei, cugina della grandissima Moira Orfei. Il circo dopo il grande successo ottenuto a Messina, approda in Calabria e come prima Piazza del tour Calabrese sarà per l’appunto presente nella città di Cinquefrondi e sarà tra l’altro l ‘unica Piazza nella piana di Gioia Tauro. Lo spettacolo presenta artisti di fama Internazionale e porta al seguito un nutrito parco zoo. Per l’importanza della qualità dello spettacolo, la direzione del circo Donna Orfei, ha voluto con grandissimo anticipo rispetto alla data di debutto pubblicizzare la sua presenza a Cinquefrondi. Lo spettacolo, come già detto, è stato tanto voluto nella piana di Gioia Tauro da Clemente Corvo il quale, espertissimo di grandi spettacoli circensi, a desiderato in tutti i modi portare nella zona un altro grandissimo complesso circense, anche in considerazione del fatto che la volta scorsa il circo di Greca Orfei per la proroga fatta nella città di Gioia Tauro aveva dovuto disdire la presenza nella città di Cinquefrondi. Pertanto lo stesso si è voluto nell’immediatezza proporre al sindaco Michele Conia, ai cittadini Cinquefrondese e delle zone limitrofe, un evento di grande levatura circense . Orgolioso di quanto è riuscito fare Corvo si è così espresso: avevo promesso al grande amico Sindaco Michele Conia, che avrei portato nella bellissima città di Cinquefrondi alla prima occasione, un grande spettacolo degno del posto. Ed in effetti ho trovato subito l’opportunità per portare uno spettacolo veramente di grande qualità, internazionale.

Vi ricordiamo che il e confortevole chapiteau sarà installato in aria zona Gigos.

In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni due spettacoli, il primo alle ore 18:30, il secondo alle ore 21:30.

È possibile visitare lo zoo con una grande varietà di animali, sabato e festivi dalle 10 alle 13. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 320 88 14 679 o il numero 333 64 36 110 o visionare, la pagina Facebook Happy Cirkus.