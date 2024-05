La città impazzisce per il Catanzaro, dopo la vittoria per 4a2 contro il Brescia. In una cornice di pubblico straordinario, una vera e propria bolgia il “Ceravolo”. Il gol un attimo prima del fischio finale al 97° minuto di Donnarumma ha scatenato il finimondo di emozioni, il gol del pareggio, il gol del 2a2 all’ultimo secondo, che consente ai ragazzi giallorossi di non essere eliminati dai paly-off e di giocarsi la qualificazione ai supplementari. Alla fine il Catanzaro vince per 4 a 2. Solo chi era al “ceravolo” di Catanzaro ha potuto capire l’emozione vissuta. Una pagina straordinaria di calcio con un tifo corretto da entrambi le due tifoserie gemellate. Adesso avanti nella semifinale per la promozione in serie A con la cremonese. In basso i messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Approdo Calabria.

Quante lacrime ieri sera… Lacrime di gioia per aver ritrovato l’orgoglio di diverse generazioni: dagli anziani che hanno già visto la Serie A, ai giovani cresciuti con i nostri racconti, fino ai bambini che tifavano per altre squadre e ora vivono per il CATANZARO. Grazie mister Vincenzo Vivarini , grazie a tutti i giocatori sempre pronti, e grazie alla società che ci ha portato fino a qui. NON SVEGLIATEMI.