Si è tenuta ieri mattina, nell’aula “Spinelli” del presidio ospedaliero “Riuniti”, la conferenza stampa di ringraziamento nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria del Cardinale s. e. rev.ma Robert Sarah, già arcivescovo di Conakry (Guinea) e prefetto emerito della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

Hanno partecipato all’evento, Mons. Giulio Cerchietti, officiale della Congregazione per i vescovi della Santa Sede, il Commissario Straordinario del G.O.M., ing. Iole Fantozzi, il Direttore Sanitario Aziendale, dott. Salvatore Costarella, il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, e tutto il personale sanitario che ha avuto un ruolo nella degenza di s.e. il Cardinale Sarah.

Il Cardinale Sarah è stato in cura nel reparto di Urologia del G.O.M. ed ha subito un intervento di chirurgia robotica condotto dall’equipe dello stesso reparto, il cui responsabile è il dott. Edoardo Sgrò. L’equipe era formata, oltre che dallo stesso dott. Sgrò, dal dott. Domenico Veneziano, dal dott. Luca Carbone, mentre l’assistenza anestesiologica è stata garantita dalla dott.ssa Maria Giuseppina Pansera.

Il Segretario del Cardinale Robert Sarah, dott. Lorenzo Festicini, Presidente e fondatore dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA), accompagnato dal dr. Antonello Faraone, medico in servizio al Pronto Soccorso del G.O.M. e vice presidente INA, ha espresso il grande compiacimento del porporato per l’umanità, la professionalità e la serietà non solo del personale medico e paramedico del reparto presso cui s. e. il Cardinale è stato degente, ma anche di tutte le altre U.O.C. coinvolte: la U.O.C. di Cardiologia, diretta dal Dott. Francesco A. Benedetto, e la U.O.C. di Terapia Intensiva, diretta dal dott. Sebastiano Macheda.

Il Cardinale Sarah, tra le tante alternative ospedaliere, ha optato per la Calabria e per Reggio attribuendo un grande riconoscimento al G.O.M. ed all’equipe medica del reparto di Urologia. L’ing. Fantozzi ed il dr. Costarella hanno ringraziato i professionisti ed i reparti che hanno avuto in cura s. e. il Cardinale e, per loro, tutti i dipendenti dell’ospedale che quotidianamente si impegnano nell’assistenza ai pazienti. Il Responsabile dell’Unità Operativa di Urologia, il dott. Edoardo Sgrò, a nome di tutto il G.O.M., ha espresso altrettanta soddisfazione per la circostanza e ricordato il grande lavoro svolto dal dott. Pietro Cozzupoli, ex primario del reparto e fondatore, di fatto, dell’Urologia di Reggio Calabria.

Mons. Giulio Cerchietti concludendo l’incontro e salutando la direzione strategica, il personale del G.O.M. ed il cappellano ospedaliero don Stefano Iacopino, ha testimoniato la grande vicinanza spirituale che il Cardinale Sarah, paziente tra i pazienti, ha sperimentato nei giorni di ricovero a Reggio Calabria, nel corso dei quali ha respirato un’aria particolarmente familiare come “il profumo del pane fatto in casa”.