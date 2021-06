Valerio Caridi è il carabiniere morto in una in gita domenicale in moto in Alto Adige mentre era fuori servizio, non c’è stato nulla da fare. Era originario di Taurianova. Purtroppo dalle notizie trapelate sembra essere morto sul colpo.

La sua compagna è stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale di Bressanone.

Valerio prestava servizio a Verona e i suoi genitori, persone molto conosciute a Taurianova per delle attività commerciali.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla statale della val Pusteria.

Ancora incerta la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni sembra che lo scontro è avvenuto contro un furgone.

Alla famiglia le sincere condoglianze del direttore e della redazione di Approdo Calabria.