Il capogruppo Bevacqua: “Il Pd dimostra di essere una forza popolare e viva. Da Roma un messaggio forte, pieno di speranza, dal quale ripartire”

“Una giornata importante, significativa e piena di speranza. Il Pd ha dimostrato di essere una grande forza popolare che sa pienamente intercettare i bisogni e il sentire della gente”.

Queste le parole del capogruppo del Pd in Consiglio regionale dopo la manifestazione che si è svolta oggi a Roma e che ha visto concentrarsi a piazza del Popolo 50mila persone.

“Le politiche messe in atto dal governo Meloni stanno esasperando le disparità sociali e marginalizzando i più deboli – ha detto ancora Bevacqua – e il Pd è riuscito a dare voce ad un disagio che non può più essere trascurato. La piazza di oggi dimostra che un’alternativa è possibile e e che gli italiani hanno una grandissima voglia di partecipare e dire basta alla deriva del governo di centrodestra a trazione leghista. Da oggi si riparte più forti di prima e con la consapevolezza di avere un grande consenso popolare che non può essere disperso. Un consenso che deve essere la base sulla quale costruire e rafforzare il dialogo e l’intesa con le altre forze di opposizione. Da oggi si riparte uniti e ulteriormente responsabilizzati dalla grande partecipazione dei cittadini che ci hanno affidato la loro voglia di cambiamento e la loro speranza di costruire un futuro migliore”.