Adesso che il sipario delle elezioni regionali di aprile si è abbassato per riaprirsi, chissà, tra sei mesi, tutto rientra nella “selva oscura” di partenza, ognuno cerca di porre rimedio per non disperdere il lavoro svolto finora, ma dobbiamo “assorbirci” per altri mesi un presidente non eletto dal popolo, ma nominato per “grazia divina” e rimasto lì, purtroppo, per un evento tragico come la dipartita della governatrice Santelli, eletta.

Ma come disse Flaiano, “La situazione politica in Italia è grave ma non è seria”, figuriamoci in Calabria.

I nomi dei candidati a governatore, almeno quelli ufficiali, erano già usciti, tra questi Nicola Irto per il centrosinistra, si faceva il nome del parlamentare Roberto Occhiuto, ma nulla di ufficiale e infine, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme a Carlo Tansi.

Ed è proprio di quest’ultima compagine politica che si vedevano in giro, nella Piana, dei manifesti “6×3”, crediamo siano gli unici e così nel nostro giro e osservando con attenzione notiamo che un candidato, forse perso nella “selva oscura” che, in una lista con la dicitura “Calabria pulita per Tansi” ma per “Carlo Tansi presidente” (sic!). Sarà un presagio di rottura? È finita la favola tra De Magistris e Tansi? No perché, era l’8 febbraio quando fianco a fianco, come un duo d’altri tempi annunciavano che “Luigi De Magistris sarà candidato governatore, Carlo Tansi sarà, in caso di vittoria, presidente del consiglio regionale”. Ma per l’aspirante (tale) candidato Carlo Tansi è il presidente, ma della Giunta o del Consiglio regionale? Perché sarebbe la prima volta che un candidato nel suo slogan si presenti a favore di un candidato alla presidenza del consiglio regionale. Straordinario e unico. Mai nella storia.

Anzi, proprio stamattina, sbirciando nella pagina social del candidato scrive “La competizione regionale Calabria è stata rinviata all’inizio dell’autunno. Si ferma, pertanto, la raccolta firme a sostegno della nostra lista. Si dice che da Roma abbiano optato per tale soluzione in quanto i sondaggi ci davano vincenti. Ciò avanti le destre unite e con in coda il PD. La nostra lotta al fianco di Carlo Tansi ed a favore della pari dignità sociale continua”. Ovvero un altro scoop, a Roma hanno paura dei “sondaggi vincenti” di… Carlo Tansi o De Magistris? Precisamente, di quale presidente si ha paura e soprattutto i sondaggi sono vincenti per Tansi o De Magistris, chi tra i due? Ma soprattutto “Carlo Tansi presidente”, in che senso?

Un buon biglietto da visita per la nuova ed aspirante classe dirigente “vincente”…futura…