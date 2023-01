“Al netto dei proclami e degli annunci, nel silenzio generale della politica, nel nostro territorio è ancora in atto una spoliazione di servizi che non accenna a placarsi. Sul fronte dei trasporti la provincia di Cosenza – infatti – continua ad essere penalizzata tanto per i collegamenti garantiti da treni a lunga percorrenza quanto per le corse locali.

A ciò si aggiungono i disagi dell’intero sistema di spostamento”. Lo afferma Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, in una nota stampa che così prosegue: “In particolar modo, alla stazione di Paola, snodo ferroviario nevralgico, si verifica una notevole diminuzione dei servizi e la perdita di unità lavorative.

È il caso – rende noto – degli operai addetti alle pulizie dei treni che sono costretti ad effettuare i propri turni di lavoro lontano dalla sede di Paola.

Già nelle settimane scorse alcuni dipendenti sono stati spostati su Cosenza e Catanzaro. Tutto ciò non può essere tollerato”. L’esponente politico aggiunge inoltre: “Si deve intervenire subito per ripristinare e potenziare i collegamenti locali e nazionali per evitare la perdita di posti di lavoro.

Ecco perché – sottolinea – da sempre sosteniamo l’investimento di nuove risorse economiche al fine di promuovere nuovi piani di sviluppo che possano potenziare il nostro sistema di collegamento e di viabilità cittadina.

In quest’ottica, nelle prossime settimane, metteremo in piedi iniziative atte a porre all’attenzione del Governo regionale e nazionale le istanze di un territorio che con la nostra presenza, nella massima istituzione regionale, avevamo sempre tutelato. Sui servizi – conclude – sullo sviluppo territoriale e sul lavoro non possiamo fare passi indietro”.