“Il Brivido e il talento: The Flying Michael Martini al festival di Montecarlo, in attesa della magia circense nella Piana di Gioia Tauro”



di Clemente Corvo

Questa sera, alle ore 21:00, il palcoscenico di Raitrè si illuminerà con il Festival di Montecarlo, un evento che celebra l’arte circense nella sua forma più pura e spettacolare. Al centro dell’attenzione ci sarà la troupe Michael Martini, un artista che ha saputo conquistare il mondo con la sua audacia e abilità. Il suo triplo salto mortale al trapezio, non solo gli ha valso il prestigioso riconoscimento nel festival precedente, ma lo ha anche incoronato come campione del mondo.

Michael Martini non è solo un trapezista di fama internazionale, ma anche il proprietario del celebre circo Orfei. Questa primavera, avremo l’onore di accogliere il suo circo nella nostra amata terra: Taurianova, Cinquefrondi e Gioia Tauro avranno l’occasione unica di ospitare spettacoli che si preannunciano già indimenticabili.

Da anni, ho il privilegio di collaborare con i più rinomati complessi circensi, dalla famiglia La Veglia ai Togni, agli Orfei. Questa esperienza mi ha permesso di organizzare eventi di grande rilievo per la piana di Gioia Tauro, come il Circo di Moira Orfei durante i Mondiali del 2006. La mia passione per l’arte circense, radicata in un profondo rispetto per questa tradizione, mi spinge a promuovere eventi che celebrano la magia e il talento degli artisti itineranti.

Il circo è un luogo di sogno e meraviglia, dove l’impossibile diventa possibile e dove ogni esibizione è un inno alla vita e alla libertà. La performance di Michael Martini al Festival di Montecarlo questa sera non sarà solo uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza da vivere con il cuore e con l’anima.

Invito dunque tutti gli appassionati e le famiglie a non perdere questa straordinaria esibizione televisiva. Sarà un’anteprima emozionante di ciò che ci aspetta quando il circo Orfei arriverà nelle nostre città. Preparatevi a immergervi in un mondo dove la fantasia regna sovrana e dove ogni attimo è un puro incanto.

In attesa di poter abbracciare nuovamente l’arte circense nella nostra comunità, godiamoci lo spettacolo di questa sera. Sarà un’esperienza che riscalderà i nostri cuori in attesa dei giorni luminosi che ci attendono con l’arrivo del circo Miranda Orfei, della prestigiosa famiglia Darix Martini e Sabrina Dell ‘ Acqua, genitori del Campione MICHAEL. di ANGELA e YURI .

Clemente Corvo, amico del circo e portavoce degli spettacoli itineranti.