La Guardia di Finanza ha condotto una vasta operazione antidroga nel quartiere Laurentino 38 di Roma, culminata con l’arresto di 27 persone sospettate di far parte di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma e supportata dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma.

L’indagine ha permesso di smantellare quattro strutture organizzative che operavano nel Laurentino 38, un’area già nota per essere un punto caldo dello spaccio di droga nella Capitale.

Gli arrestati, 21 dei quali sono stati condotti in carcere e 6 posti agli arresti domiciliari, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e hashish.

Dalle indagini è emerso un sofisticato schema operativo in cui ciascun membro della rete criminale aveva un ruolo specifico. Alcuni si occupavano dei contatti con i fornitori di droga, altri del trasporto e della custodia delle sostanze, mentre i pusher erano incaricati della vendita diretta ai consumatori nelle piazze di spaccio situate nei pressi dei ponti V, VI, IX e XI.

Inoltre, per eludere i controlli delle forze dell’ordine, in alcune circostanze i membri dell’organizzazione si avvalevano di operatori taxi per il trasporto delle droghe, dimostrando un alto livello di organizzazione e astuzia.

Quattro organizzazioni criminali ben strutturate ed organizzate in grado di inondare di droga – cocaina e hashish – in un quartiere di Roma. Siamo al “Laurentino 38” e qui, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dello Scico, al termine di un’inchiesta coordinata dai pm della Dda di piazzale Clodio, hanno dato esecuzione su ordine del gip all’arresto di 27 persone: 21 sono finite in carcere, 6 ai domiciliari. Tra gli indagati anche molti soggetti calabresi che, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, avrebbero legami con le storiche consorterie criminali attive nella Capitale e sul litorale laziale: i Gallace e i Madaffari.