Un plauso per la brillante iniziativa promossa dal Museo Nazionale insieme al Professor Pasquale Amato, è giunto dai sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace e Paolo Brunetti. “Il Bergamotto di Reggio Calabria ed i Bronzi di Riace – hanno affermato – sono due eccellenze che devono necessariamente camminare a braccetto. Lo fanno già idealmente, nelle iniziative di promozione territoriale che quotidianamente organizziamo per dare risalto alle nostre eccellenze, ma attraverso questa iniziativa, brillantemente promossa dal professor Amato insieme al Direttore Malacrino e alle altre organizzazioni coinvolte, il connubio tra queste due unicità sarà ancora più concreto ed efficace. Un’impostazione assolutamente vincente, frutto della rinnovata sinergia tra il Museo e la comunità cittadina, sempre più entusiasta e partecipe, ancor più in questo anno che celebra l’anniversario dei Bronzi, nel promuovere le tante bellezze storiche, culturali, naturalistiche e culinarie che il nostro territorio può offrire”.