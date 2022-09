sindaci facente funzioni del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, hanno ricevuto questa mattina a Palazzo San Giorgio il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Vittorio Carrara, che proprio in questi giorni è subentrato al Comandante Alessandro Magro alla guida della prestigiosa struttura deputata alla formazione e all’addestramento del personale dell’Arma dei Carabinieri.

Un incontro cordiale in cui si è discusso dell’importante ruolo che la Scuola Allievi Carabinieri da sempre riveste per la città e per l’intero territorio metropolitano quale presenza operativa dello Stato che ogni anno forma centinaia di giovani. “Un legame forte e autentico, è stato rimarcato nel corso della visita dal Sindaco f.f. Brunetti – che si è andato consolidando in questi anni e che fa della Scuola Allievi un punto di riferimento per la cittadinanza e per il tessuto sociale reggino che ormai considera i ragazzi del centro formativo di Modena, come figli di questa città. Con il nuovo Comandante Carrara – ha poi aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – ci siamo confrontati sui tanti temi e sulle iniziative congiunte che le istituzioni del territorio e la stessa Scuola Allievi possono continuare a sviluppare operando in stretta sinergia, in particolare sul terreno del sociale, dello sport e della cultura, a cominciare dal percorso di valorizzazione che Comune e Città metropolitana stanno portando avanti con riguardo ai Bronzi di Riace e tutto il patrimonio storico e culturale che il nostro territorio custodisce. Al nuovo Comandante diamo dunque il benvenuto di tutta la città e il più sincero augurio di buon lavoro alla guida di un’istituzione che è per tutti i reggini motivo di vanto e d’orgoglio”.