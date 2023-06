L’edizione 2023 della Varia di Palmi è in pieno fermento. Il Direttivo è lieto di annunciare che la raccolta di talenti sta andando a gonfie vele, con un’affluenza di candidature che ha superato ogni aspettativa. Siamo entusiasti di aver già selezionato 40 eccezionali talenti nelle categorie di Musica, Teatro, Danza e Lettura, provenienti da Calabria, Campania e Sicilia.

Per esempio, nella categoria Musica, abbiamo selezionato 21 promettenti talenti, giovani artisti pronti a scatenare la loro creatività sui palcoscenici di Palmi. La Varia di Palmi è un palcoscenico aperto a tutti i talenti, che celebra la ricchezza e la varietà dei generi musicali e delle forme d’arte.

Il Direttivo ha affermato: “Il nostro obiettivo è di valorizzare le risorse tradizionali del territorio, offrendo una piattaforma per i giovani emergenti italiani e mantenendo uno sguardo attento ai talenti locali. Quest’anno, ci aspettiamo di dare una nuova visibilità alle migliori energie italiane. Il calendario di eventi proposto si affiancherà a quello con artisti affermati di caratura maggiore, anche di fama internazionale, per animare ogni sera il vasto e splendido territorio palmese.”

La raccolta di talenti rimarrà aperta per tutto il mese di Giugno. Ci aspettiamo un calendario di eventi molto dinamico per tutto il mese di Agosto e oltre, con appuntamenti con artisti internazionali, nazionali e locali, cantanti, cabarettisti, luminari culturali e molto altro.

Per gli artisti affermati e quelli emergenti, l’invito rimane aperto. Se desiderate unirvi a questa straordinaria avventura culturale, siete invitati a presentare la vostra candidatura tramite il modulo telematico sul nostro sito: https://candidaturaeventi.variadipalmi.it/