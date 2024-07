Il 98° giro podistico internazionale di Castelbuono incorona lo spagnolo Ilias Fifa

PALERMO (ITALPRESS) – Si aspettava la vittoria italiana, è arrivato il successo spagnolo che fa tornare l’Europa a primeggiare nel Giro podistico Internazionale di Castelbuono. Sedici anni dopo l’iberico Martinez è Ilias Fifa mezzofondista marocchino, naturalizzato spagnolo, a portare a casa la Coppa Sant’Anna – Trofeo Totò Spallino”, al termine di una gara che non ha lesinato spettacolo e incerta nel pronostico, almeno alla vigilia.

Dieci giri per un totale di 11.340 metri con partenza e arrivo da piazza Margherita. Lo start alle 19.00 accompagnato dalla voce intensa e rassicurante dello speaker storico, Paolo Mutton. Il resto è la pagina di un libro di sport che si riscrive ogni anno a Castelbuono e che celebra la Patrona Sant’Anna fra tradizione, sport e devozione.

Gara perfetta quella di Fifa, dapprima ha lasciato sfogare la prematura fuga del sudafricano Maxime Chaumenton, naufragata dopo pochissimi giri, poi ha preso le redini della corsa macinando giri dopo giri, in compagnia dello statunitense Nick Hauger e attaccandolo nell’ultima parte del giro conclusivo, dopo averlo sfiancato nell’ultima salita di Mario Levante. Tempo finale per Ilias Fifa 35’31. Per lo staunitense Hauger tre secondi di distacco (35’34).

Terzo protagonista di una gara tutto cuore e muscoli l’italiano Ahmed Ouhda sempre in gara, ha saputo preservare la terza piazza dagli attacchi di altri due italiani, Luca Alfieri e Lorenzo Brunier, chiudendo con il crono di 35’55.

Primo degli atleti siciliani è Alessandro Brancato tesserato per l’ASD Sicilia Running Team in 38’47, diciassettesimo. Prova maiuscola di Soumaila Diakite, atleta del Mali che da anni vive e si allena a Palermo, quindicesimo assoluto. Bene anche Terrasi diciannovesimo e tra i venti non doppiati.

