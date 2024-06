EUROPEE 2024,

TUTTO PRONTO A SAN GIORGIO MORGETO: IL 3 GIUGNO ARRIVA SGARBI

Il 3 giugno alle ore 16.30 il Prof. Vittorio Sgarbi incontrerà la cittadinanza e le autorità nel corso di un incontro pubblico organizzato da Francesca Agostino, cittadina benemerita di San Giorgio Morgeto, che lo accoglierà e lo guiderà in una breve visita guidata tra i vicoli e monumenti dello splendido borgo aspromontano.

Vittorio Sgarbi è candidato alle elezioni per il Parlamento europeo nelle liste di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud.

Potranno quindi votarlo gli elettori residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

La tappa di San Giorgio Morgeto, nell’ambito del vasto e intenso tour calabrese, è particolarmente significativa perché rappresenta l’opportunità per dare il giusto rilievo alla bellezza paesaggistica e al valore storico e monumentale di uno tra i borghi più belli e affascinanti non solo del Sud ma d’Italia.

“Sarà un appuntamento fondamentale per una campagna elettorale ispirata dalla bellezza del paesaggio e alle potenzialità di un territorio unico al mondo, come lo è quello della provincia di Reggio Calabria, che attraverso la competenza formidabile e internazionalmente riconosciuta di Vittorio Sgarbi essere proiettato in una dimensione europea e internazionale affermandosi come protagonista di bellezza, vivacità e fermento artistico e culturale”.

San Giorgio Morgeto nell’occasione si prepara con entusiasmo ad accogliere il celebre critico d’arte, con numerose iniziative spontanee da parte della cittadinanza e la presenza di intellettuali e artisti che vi accorreranno per l’occasione.

A Seminara

Seminara torna ad essere centro culturale! Come è noto, la nostra amata Cittadina, è un luogo speciale sotto l’aspetto storico-artistico rinascimentale, basta pensare che, nonostante la città venne più volte colpita da tremendi sconvolgimenti tellurici, tutt’oggi, il patrimonio artistico che detiene è uno dei più ricchi della Calabria. Da Fra Giovanni Fiore da Cropani a Francesco Caglioti, che fu uno dei più grandi studiosi dell’Italia meridionale riguardo al 400 e 500, definirono Seminara come una piccola Città Museo.

A conferma affermazioni la traccia lasciata dai numerosi artisti che vi operarono e che tutt’ora ci hanno lasciato testimonianza: da Antonello Gagini a Rinaldo Bonanno, da Martino da Firenze, Andrea Calamech, passando per Giovanni Angelo da Montorsoli, Giovan Battista Mazzolo e tanti, tanti altri non meno importanti.

Un patrimonio del rinascimento italiano non indifferente, un vero scrigno di arte, cultura storia e artigianato.

È per questo che, in occasione della visita del noto critico d’arte, On. Vittorio Sgarbi, vi aspettiamo presso la Sala consiliare, sita nel Palazzo dell’Ex pretura in Via Carlo V a Seminara, a partire dalle 16:30.

Sarà l’occasione ideale per una discussione che valorizzi il nostro enorme patrimonio, un incontro che renda tutti più coscienti di ciò che, nel corso della storia, ha rappresentato Seminara per il Meridione.