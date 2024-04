L’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Taurianova, anche quest’anno

celebrerà il 25 aprile – Festa della Liberazione, una giornata che rappresenta la data

fondativa della nostra democrazia, conquistata attraverso la lotta un popolo in armi – “LA

RESISTENZA” – per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime

fascista, alla libertà, alla democrazia.

La lotta di resistenza partigiana, permise ai padri e alle madri costituenti di scrivere la

nostra Costituzione, base della vita politico-sociale del nostro Paese e fondamento stesso

della convivenza civile, dei diritti di cittadinanza quale il lavoro, la salute, l’istruzione,

l’etica, la legalità, la solidarietà. Diritti e principi non sempre riconosciti e attuati e tante

volte messi in discussione con “riforme” involutive, ultime delle quali ad esempio l’odierno

tentativo di realizzazione di “autonomia differenziata” e premierato.

Questo Il 25 Aprile – Festa della Liberazione verrà celebrato con il Recital “Vegliare sul

futuro” composto da letture tratte dalle “Lettere dei condannati a morte della Resistenza

Italiana” e dal racconto autobiografico “Se questo è un uomo” di Primo Levi, realizzato dal

Gruppo Teatro Elastico di Taurianova.

Il Recital è dedicato a tutti quegli uomini e quelle donne che si sollevarono contro il

fascismo e l’occupazione tedesca per dare all’Italia libertà e democrazia. Tra loro trovano

posto anche numerosi taurianovesi che si unirono alla Resistenza nel Nord Italia o furono

rinchiusi nei lager nazisti perché, da militari dell’esercito italiano, dopo l’8 settembre

1943, si rifiutarono di proseguire guerra tra le fila della Repubblica Sociale di Salò,

accanto all’esercito tedesco occupante.

Furono almeno quindici i nostri concittadini che trovarono la morte, fucilati o impiccati

perché combattenti partigiani o per i patimenti subiti dentro i lager e nei campi di lavoro

forzato in cui furono segregati.

Tutti i sinceri democratici sono invitati a partecipare all’iniziativa che si terrà presso la

Chiesa del Rosario di Taurianova alle ore 18,00 del 25 aprile 2024 perché è necessario

ricordare affinché i lati più oscuri del nostro passato non possano mai più ripresentarsi

secondo l’ ammonimento di Primo Levi :

“La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia: sarebbe sciocco negarlo”.

il Presidente Giuseppe Falleti